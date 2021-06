Tekken X Street Fighter: arrivano i chiarimenti di Katsuhiro Harada

Nelle ultime ore, il crossover Tekken X Street Fighter è tornato alla ribalta, in particolare per una sua presunta cancellazione. Diciamo “presunta” perché in realtà non è così: il producer della serie Tekken Katsuhiro Harada in persona ha voluto chiarire che il malinteso è stato dovuto a un’errata traduzione delle sue parole, e che il titolo non è stato definitivamente annullato ma è al momento in sospeso.

Harada ha poi specificato come speri “che i lavori possano riprendere quando ce ne sarà l’opportunità”, ma ovviamente la questione non è né semplice né immediata. Sia Bandai Namco che Capcom sono infatti al momento impegnate con i rispettivi picchiaduro, ed è necessario che ci sia intesa fra le due compagnie per la ripresa dello sviluppo. Niente cancellazione ufficiale, dunque, ma in ogni caso meglio non trattenere il fiato in attesa di Tekken X Street Fighter.