Warhammer 40,000: Battlesector, la data di lancio è prevista per fine luglio

Inizialmente previsto per maggio 2021, il tattico a turni Warhammer 40,000: Battlesector ha avuto bisogno di qualche settimana in cantiere in più per affinare le sue meccaniche. In una FAQ pubblicata di recente, Black Lab Games ha annunciato la nuova data di lancio, prevista per il 22 luglio. La pagina offre anche nuove informazioni sul contenuto post lancio: lo studio prevede infatti di aggiungere altre fazioni oltre a quelle presenti al day one – e cioè Blood Angels e Tirannidi – senza però specificare quali saranno queste fazioni.

A marzo, il nostro Nicolò Paschetto ha avuto la possibilità di provare in anteprima Warhammer 40,000: Battlesector. Potere trovare le sue impressioni a questo link.