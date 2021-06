Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus e Syndicate Wars rimossi da GOG

Alcuni pezzi della storia dei videogiochi diventano più difficili da reperire. Come annunciato dallo staff, Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus e Syndicate Wars sono stati rimossi dal negozio di GOG. La decisione è stata presa su richiesta del publisher, e cioè Electronic Arts; non è improbabile però che dietro questa mossa ci sia la volontà da parte del colosso di Redwood di avere i titoli in esclusiva su Origin, il suo negozio digitale. Alcuni titoli della serie Ultima così come il primo Syndicate, uscito nel 1993, sono infatti già disponibili su Origin.

