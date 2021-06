Annunciata nel corso della presentazione Square Enix all’E3 di pochi giorni fa, la serie Final Fantasy Pixel Remaster raccoglierà i primi sei capitoli della serie, e a quanto pare non ci sarà da attendere molto per metterci mano. Come segnalato da Gematsu, Square Enix ha infatti rivelato tramite un nuovo video che l’intera serie sarà disponibile nel corso del mese di luglio. Il video è stato ora rimosso, ma non dubitiamo che tornerà disponibile nel corso delle prossime ore.

Final Fantasy Pixel Remaster uscirà su PC, iOS e Android, e permetterà di acquistare ciascuno dei sei titoli singolarmente.