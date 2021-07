Al via l'iniziativa Games in Italy su Steam

È partita nella giornata odierna Games in Italy, una nuova iniziativa di IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, in collaborazione con Steam.

Da oggi e fino al prossimo 5 luglio, i riflettori della piattaforma di digital delivery per PC saranno puntati su oltre 150 prodotti realizzati nella nostra penisola, con il coinvolgimento di più di settanta studi di sviluppo italiani. La promozione Games in Italy, raggiungibile a questo indirizzo, rientra nel programma di attività previste nell’ambito di First Playable, il principale evento B2B internazionale in Italia sul game business organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission che è in corso nelle giornate di oggi e domani. L’obiettivo è dare sempre più visibilità ai titoli italiani a livello internazionale e farli conoscere ai giocatori di tutto il mondo.

Games in Italy prevede la presenza di quattro sezioni:

Offerte in evidenza: una selezione di prodotti di alcuni dei principali studi di sviluppo italiani, tra i quali spiccano bestseller del calibro di Assetto Corsa Competizione e i vincitori degli Italian Video Game Awards delle passate edizioni come Close to the Sun, Redout, The Town of Light, Remothered: Tormented Fathers.

Altri Games in Italy : tutti i videogiochi italiani in sconto, che includono alcune novità assolute come King of Seas e Hundred Days – Winemaking Simulator, oltre ad alcuni dei titoli in nomination agli Italian Video Game Awards 2021 come A Painter's Tale: Curon, 1950, Fly Punch Boom! e Milky Way Prince – The Vampire Star.

Coming Soon: ben 25 titoli di prossima uscita. Tra questi alcuni prodotti come RiMS Racing, Vesper e Baldo la cui pubblicazione è prevista a breve e altri annunciati recentemente sui palchi di prestigiosi eventi internazionali come Soulstice e Haunted Space.

Extra Content: numerosi contenuti aggiuntivi come espansioni, artbook o colonne sonore.