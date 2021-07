Ratchet & Clank: Rift Apart si aggiorna con il supporto ai display 120 Hz

Insomniac Games ha pubblicato una nuova patch di Ratchet & Clank: Rift Apart che porta il coloratissimo platform a tinte action per PS5 (qui la nostra recensione) alla versione 1.002.

L’aggiornamento introduce, tra le altre novità, il supporto a monitor e TV con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, riducendo così la latenza degli input quando si utilizzano tali display. Inoltre, il frame rate della modalità fedeltà passa da 30 a 40 fotogrammi al secondo.

L’update aggiunge anche alcune opzioni per la modalità foto, come un pacchetto di sticker aggiuntivo, nuovi sfondi colorati, o la possibilità di attivare e disattivare a piacimento l’armatura all’interno della photo mode.

Condividi con gli amici Inviare