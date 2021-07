Italian Video Game Awards: ecco i vincitori dell'edizione 2021

Nel corso della cerimonia di premiazione di ieri sera nella suggestiva cornice del Museo delle Navi Antiche di Pisa, sono stati consegnati i riconoscimenti dell’edizione 2021 degli Italian Video Game Awards. Il più importante, quello assegnato al videogioco italiano dell’anno, è andato a Promesa di Eremo.

La cerimonia, organizzata da IIDEA e Toscana Film Commission nell’ambito dell’evento business to business First Playable, è stata co-condotta da Dario Marchetti di RaiNews 24 e dalla giornalista britannica Aoife Wilson.

Cinque in totale le categorie verso le quali la giuria si è espressa, selezionando i vincitori:

Best Italian Game : Promesa (Eremo)

: Promesa (Eremo) Best Italian Debut Game : Beyond Your Window (Team SolEtude)

: Beyond Your Window (Team SolEtude) Best Innovation : Griefhelm (Johnny Dale Lonack)

: Griefhelm (Johnny Dale Lonack) Outstanding Italian Company : Santa Regione

: Santa Regione Outstanding Individual Contribution: Mauro Fanelli