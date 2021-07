Hearthstone: annunciata l'espansione Uniti a Roccavento

I giocatori di Hearthstone possono gioire dal momento che Blizzard Entertainment ha presentato ufficialmente la nuova espansione Uniti a Roccavento.

In arrivo il prossimo 3 agosto, questo set includerà la bellezza di 135 carte inedite ispirate ai riti di passaggio degli eroi che hanno intrapreso il proprio viaggio in questa città ricca di vita. Uniti a Roccavento presenta le nuove carte Serie di Missioni per ogni classe, ognuna delle quali offre uno sguardo alle storie che hanno formato i nuovi mercenari introdotti nell’Anno del Grifone. Per sentirsi parte della vita commerciale di Roccavento, i giocatori possono mettere le carte con l’abilità Scambio nei propri mazzi. A seconda della situazione, le carte con Scambio offrono dei potenti effetti, oltre alla possibilità di scambiarle con un’altra carta nel proprio mazzo alla modica cifra di 1 Mana.

Non è tutto perché uno dei marchi di fabbrica di World of Warcraft arriva su Hearthstone sotto forma di Ferri del Mestiere, equipaggiabili nello slot dell’Arma e con abilità uniche. Infine, i giocatori potranno salire in sella con le carte Cavalcatura, che entrano in gioco sotto forma di potenziamenti ai servitori e, in seguito, evocano quella determinata cavalcatura dopo che il servitore potenziato viene distrutto.

A partire da oggi, il Mega Pacchetto Uniti a Roccavento è disponibile per il preacquisto al prezzo di € 79,99 e include:

80 buste di Uniti a Roccavento più 5 buste Dorate (contenenti solo carte Dorate)

2 carte Leggendarie Dorate casuali di Uniti a Roccavento

L’eroe alternativo Dama Katrana Prestor

Il dorso Dama Katrana Prestor

Extra della Battaglia di Hearthstone che dureranno fino alla prossima espansione

La Barista Alternativa Ve’nari per la Battaglia di Hearthstone

Inoltre, è disponibile anche il Pacchetto Uniti a Roccavento al prezzo di € 49,99, che include 60 buste dell’espansione, 2 carte Leggendarie casuali e il dorso Dama Katrana Prestor.