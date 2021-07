Il publisher NIS America ha comunicato che in seguito alla conclusione dell’attuale tornata di saldi su Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e Stadia, i prezzi base di alcuni dei suoi giochi aumenteranno. In particolare, la lista include la versione PC del primo Disgaea, il cui prezzo passerà da 14,99€ a 19,99€, e YS VIII: Lacrimosa of Dana, che passerà da 39,99€ a 59,99€. NIS America non ha diffuso la motivazione dietro a questa scelta, che entrerà in vigore a partire dal 19 luglio.

Condividi con gli amici Inviare