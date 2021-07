Dan Houser, ex di Rockstar Games, fonda Absurd Ventures In Games

Dopo aver lasciato Rockstar Games l’anno scorso, Dan Houser ha appena dato vita un nuovo studio di sviluppo.

Il co-fondatore della compagnia di Grand Theft Auto, Bully e Red Dead Redemption ha difatti aperto Absurd Ventures In Games, software house nata a giugno in quel di Altrincham, nell’area metropolitana di Manchester.

Purtroppo al momento non si conoscono altri dettagli circa la nuova compagnia di Dan Houser. Speriamo di saperne di più quanto prima.

Condividi con gli amici Inviare