System Shock torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay

Non dovrebbe mancare molto all’uscita di System Shock, remake in alta definizione dell’omonimo immersive sim classe 1994, per questo Nightdive Studios ha confezionato un nuovissimo video di gameplay lungo ben sette minuti.











Il trailer ci offre una panoramica sulle diverse meccaniche di gioco, tra cui sparatorie ed enigmi, mentre ci permette di dare uno sguardo agli ambienti della stazione spaziale tirati a lucido. Tutti gli elementi sembrano essere al loro posto, ma per averne conferma bisognerà attendere la pubblicazione del gioco.

A tal proposito, System Shock è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, tuttavia dovrebbe vedere la luce su PC, PS4 e Xbox One nel corso di questa estate.