Sony Pictures ha pubblicato il trailer italiano del film L’Uomo nel Buio: Man In The Dark, thriller-horror con protagonista Stephen Lang. Seguito del film del 2016 Man in the Dark, questa produzione vede tornare il regista Fede Alvarez nel ruolo di sceneggiatore e produttore. Oltre a Stephen Lang, il cast includerà anche Brendan Sexton III e Madelyn Grace, e Rodo Sayagues alla regia.











L’Uomo nel Buio: Man In The Dark si svolge qualche anno dopo gli eventi del primo episodio, in una casa isolata dove Norman Nordstrom vive in tranquillità – almeno finché i peccati del suo passato non torneranno a trovarlo. Il film, distribuito a Warner Bros. Entertainment Italia, sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 12 agosto.