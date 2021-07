Sony annuncia uno State of Play per giovedì, ci sarà Deathloop

Sony Interactive Entertainment ha annunciato un nuovo State of Play, previsto per giovedì 8 luglio alle 23:00. La diretta potrà essere seguita sia su Twitch che su YouTube e avrà una durata di circa trenta minuti; di questi, nove saranno dedicati a Deathloop. Il titolo di Arkane Lyon si presenterà con una nuova sequenza di gameplay, nella quale il protagonista Cole metterà a frutto i suoi poteri per seminare il caos nell’isola di Blackreef. Il resto della diretta includerà invece nuovi aggiornamenti su titoli indie di terze parti. Sony ha specificato che nel corso dello State of Play non saranno presenti il nuovo God of War, Horizon Forbidden West o la prossima generazione del PS VR.

