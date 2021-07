Rivelato il Nintendo Switch modello OLED, disponibile a ottobre

Non sarà forse il Nintendo Switch Pro, ma qualche sorpresa in serbo la casa di Kyoto la aveva comunque. È infatti stato appena presentato il NIntendo Switch modello OLED, dotato di uno schermo OLED (giustappunto) da 7 pollici; manterrà comunque dimensioni simili a quello originale grazie a una cornice più sottile. Questo modello sarà inoltre dotato di uno stand regolabile più largo, e potrà contare su una memoria interna da 64 GB.











La base del modello includerà inoltre una porta LAN aggiuntiva nella sua base, così da permettere sessioni di gioco online più stabili, e altoparlanti integrati in grado di offrire un suono più nitido. Il Nintendo Switch modello OLED sarà disponibile a partire dall’8 ottobre 2021, in concomitanza con Metroid Dread e in due modelli diversi: bianco e rosso/blu. Non disponibile al momento il prezzo in euro, ma sul sito americano è di 349,99$.