Genshin Impact: annunciato un evento in streaming per la versione 2.0

Gli sviluppatori di miHoYo hanno annunciato un evento in diretta streaming dedicato alla versione 2.0 di Genshin Impact, l’action adventure free-to-play per PC, console e dispositivi mobili.

Lo studio cinese terrà una trasmissione su Twitch a partire dalle 14:00 (ora italiana) di venerdì 9 luglio. In quell’occasione verranno illustrate le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento del gioco. Tra queste, è molto probabile che saranno mostrate alcune aree inedite che verranno introdotte nella versione 2.0 di Genshin Impact.

Il gioco, lo ricordiamo, è disponibile su PC, PS4, PS5, dispositivi Android e iOS. Una versione per Nintendo Switch è in lavorazione, ma non sappiamo ancora quando vedrà la luce del sole.

