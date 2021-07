Assassin's Creed in futuro potrebbe diventare una piattaforma live service

Ci sono novità in arrivo per Assassin’s Creed, e non stiamo parlando solo dell’espansione L’Assedio di Parigi annunciata durante l’E3. Stando a quanto dichiarato dal giornalista Jason Schreier, il futuro della serie sarebbe il live service: in soldoni, questo significa un unico, grande titolo che includerebbe molteplici ambientazioni, con lo spazio per aggiunte future. Assassin’s Creed Infinity – questo il nome del progetto – vedrebbe il coinvolgimento sia di Ubisoft Montreal (Origins, Valhalla) che di Ubisoft Quebec (Odyssey), e non vedrebbe la luce prima del 2024.

L’esistenza di questo titolo sarebbe stata confermata anche da una rappresentante della compagnia, che ha dichiarato come Ubisoft punti a “superare le aspettative dei fan che desiderano un approccio più coesivo.” Negli ultimi anni, i titoli live service hanno più volte dimostrato il loro potenziale in termini economici: basti pensare ad esempi pur molto diversi fra loro come Fortnite, Grand Theft Auto Online o Final Fantasy XIV. Allo stesso tempo, però, non mancano nemmeno gli esempi dal successo molto meno notevole, e vista la distanza temporale che ci separa da Assassin’s Creed Infinity i piani di Ubisoft potrebbero ancora cambiare molto.

AGGIORNAMENTO: Ubisoft ha confermato ufficialmente l’esistenza di Assassin’s Creed Infinity, oltre che la sua natura di titolo in continua espansione.