The King of Fighters XV: ecco il trailer di Ramon

È giovedì e sapete cosa significa? Esatto, è arrivato il momento di un nuovo trailer di The King of Fighters XV, questa settimana dedicato a Ramon.











Apparso per la prima volta in KOF 2000, Ramon torna nell’ultimo picchiaduro targato SNK dopo essere apparso anche nella precedente iterazione della saga.

Recentemente SNK ha siglato un accordo di distribuzione con Koch Media, che dunque si occuperà di pubblicare The King of Fighters XV su PC, PS4, PS5 e Xbox One. Quando? Nel corso dei primi mesi del 2022.