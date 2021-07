The King's Man - Le Origini, ecco il trailer del film in arrivo a dicembre

20th Century Studios ha presentato un nuovo trailer per il suo film The King’s Man – Le Origini, in arrivo nelle sale italiane il 29 dicembre. Questo prequel del film del 2014 Kingsman – Secret Service è basato sul fumetto The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons, ed è diretto da Matthew Vaughn.











In The King’s Man – Le Origini, andremo a scoprire le origini del servizio segreto Kingsman, creato nel bel mezzo dei drammatici giorni della Prima Guerra Mondiale. Proprio la cornice della Grande Guerra farà da sfondo a un complotto ordito dai peggiori tiranni della storia, che i nostri eroi dovranno adoperarsi per fermare.