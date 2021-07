The King of Fighters XV verrà pubblicato da Koch Media

SNK Corporation e Koch Media hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la pubblicazione e distribuzione di The King of Fighters XV, ultima iterazione della saga di picchiaduro in uscita all’inizio del 2022.

“Siamo lieti di lavorare di nuovo con SNK ed entusiasti di supportarli con i nostri uffici di publishing locali in tutto il mondo,” ha dichiarato Stephan Schmidt, Director of Global Partner Publishing presso Koch Media. “È particolarmente emozionante poter lavorare su un franchise di giochi di combattimento così leggendario. Sono convinto che faremo grandi cose insieme per l’uscita digitale e fisica di questo titolo.”

“Siamo molto lieti di lavorare di nuovo con il nostro partner di publishing all’estero, Koch Media. Attraverso la rete globale di Koch Media, credo che possiamo ottenere risultati fantastici diffondendo l’appeal di The King of Fighters ai fan del gioco in tutto il mondo,” ha commentato Yasuyuki Oda, Chief Producer of The King of Fighters presso SNK Corporation.

Le due compagnie hanno inoltre annunciato finalmente le piattaforme di riferimento: The King of Fighters XV uscirà su PC (Epic Games Store e Steam), PS4, PS5 e Xbox Series X|S.

