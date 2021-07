Among Us: annunciate tre Collector's Edition per console

Innersloth, in collaborazione con Maximum Games, ha annunciato non una, non due, ma ben tre Collector’s Edition di Among Us nei formati per console. Il tris di edizioni speciali sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2021. Di seguito i dettagli.

Si parte con la Crewmate Edition prezzata € 29,99, che comprende una copia del gioco con diversi contenuti aggiuntivi digitali, una serie di adesivi, una scheda di accesso olografica, una mappa della nave, e un codice per riscattare sei wallpaper ufficiali.

Proseguiamo con la Impostor Edition (€ 49,99), che comprende i contenuti della Crewmate Edition, più un cordino, un peluche e una spilla, il tutto rachciuso in un box in edizione limitata.

Per finire, la Ejected Edition (€ 89,99) include i contenuti della Impostor Edition, più una coperta di pile e un cappellino rosso.