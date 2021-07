Skullgirls 2nd Encore sarà uno dei titoli principali all'EVO 2021

Ottime notizie per tutti i fan di Skullgirls 2nd Encore: il picchiaduro 2D sarà infatti uno dei giochi principali sull’ambito stage dell’EVO Online 2021. Il titolo avrebbe già dovuto presenziare all’edizione dell’anno scorso, poi sospesa in seguito alle controversie riguardanti il suo organizzatore, Joey Cuellar. Evidentemente Sony ha deciso che fosse giusto offrire un’altra possibilità al piccolo titolo, anche in virtù del suo eccellente comparto online: Skullgirls 2nd Encore adotta infatti il rollback netcode, che rende molto più stabili gli scontri via rete rispetto alle controparti delay-based. La cosa è particolarmente importante perché anche questa edizione dell’EVO si svolgerà online, sempre per evitare problemi legati alla purtroppo ancora attuale pandemia di coronavirus.

Ricordiamo che gli altri titoli presenti sul palco digitale saranno Tekken 7, Street Fighter V, Mortal Kombat 11 e il recente Guilty Gear Strive. Sono poi previsti tornei minori per Granblue Fantasy Versus, Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r], Them’s Fighting Herds, Soulcalibur VI, Dragon Ball FighterZ, BlazBlue: Cross Tag Battle e Mobile Suit Gundam: Extreme VS. MaxiBoost ON.