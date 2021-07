3D Realms annuncia le date di Realms Deep 2021

3D Realms ha presentato Realms Deep 2021, un evento digitale che si terrà dal 13 al 15 agosto prossimi dedicato principalmente agli sparatutto moderni e vecchio stampo, ma anche ad altri generi videoludici.

La compagnia fa sapere che nel corso della kermesse virtuale saranno presenti titoli di 1C Entertainment, Devolver Digital, Hyperstrange, New Blood Interactive, Running with Scissors, Slipgate Ironworks, e altri ancora. Per quanto riguarda i giochi editi direttamente da 3D Realms,durante l’evento ci saranno GRAVEN, Wrath: Aeon of Ruin, Ion Fury: Aftershock, Core Decay, e qualche altro annuncio a sorpresa.

Realms Deep 2021 verrà trasmesso in diretta sul canale Twitch di 3D Realms.

