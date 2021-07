Hunt: Showdown, un video mostra la nuova mappa DeSalle

A tre anni dal lancio, Crytek continua a lavorare a Hunt: Showdown, e il frutto del loro impegno si è oggi concretizzato in una nuova mappa. Andando ad aggiungersi a Still Water Bayou e a Lawson Delta, DeSalle potrerà a tre il conteggio delle mappe, offrendo ulteriore varietà all’esperienza di gioco. In questa nuova ambientazione, suddivisa in 16 aree fra le quali possiamo trovare un saloon, una prigione e un cantiere navale, i giocatori incontreranno anche nuovi nemici, come i Miner Grunt.











DeSalle non è ancora disponibile sui live server di Hunt: Showdown, dove arriverà entro la fine dell’estate. Può essere però scoperta in anteprima accedendo al test server su PC.