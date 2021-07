FIFA 22: un trailer rivela il nuovo gioco della serie di EA Sports

Fan del calcio videoludico, attenzione: EA Sports ha appena presentato FIFA 22, il prossimo capitolo della sua serie dedicata alle sfide undici contro undici. Dotato di tecnologia di nuova generazione HyperMotion, capace di assicurare un’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente, e di un sistema di machine learning in grado di scrivere nuove animazioni in tempo reale, il gioco sarà disponibile a partire dal 1° ottobre 2021 su PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Uscirà inoltre su Nintendo Switch con una Legacy Edition.











Oltre a queste nuove tecnologie, FIFA 22 potrà contare anche su cambiamenti al gameplay di tutte le modalità. In particolare, sarà presente una nuova esperienza Crea un Club nella modalità Carriera, il gameplay di VOLTA è stato reinventato e sarà introdotto FIFA Ultimate Team Heroes. I portieri vedranno inoltre meglio differenziate le loro variegate personalità. A rappresentare il gioco, Electronic Arts ha chiamato ancora una volta Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain.