JETT: The Far Shore, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Forse quando ci si siede al PC o di fronte a una console non è sempre perché si vuole vivere un’esperienza colma di adrenalina e di sensazioni al fulmicotone: a volte si è alla ricerca di qualcosa di più tranquillo. E JETT: The Far Shore, il prossimo gioco del team indie Superbrothers, sembra proprio andare a riempire pefettamente questa nicchia. Nella serata di ieri, l’atmosferico titolo è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer che illustra più nel dettaglio il suo gameplay.











In JETT: The Far Shore, ci caleremo negli stivaloni di un’esploratrice spaziale, da poco atterrata assieme alla sua spedizione su un mondo coperto per la vasta maggioranza da enormi oceani. Scoprirne i misteri e cercare un modo di garantire la sopravvivenza della nostra specie non richiederà combattimenti, né l’estrazione di risorse: Superbrothers ci ha tenuto a sottolineare che i nostri scienziati sono perfettamente rispettosi dell’ambiente che li circonda. Il titolo uscirà su PC, PS4 e PS5 nel corso del 2021.