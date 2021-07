F1 2021: il trailer di lancio pone l'accento su Braking Point

Codemasters ha pubblicato il trailer di lancio di F1 2021, ultima incarnazione della serie automobilistica dedicata al campionato mondiale di Formula 1.











Il video pone in risalto principalmente Braking Point, la nuova modalità Storia che narra le vicende di una matricola impegnata a scalare prima i ranghi della F2, per poi approdare nella massima serie. F1 2021 proporrà anche una rinnovata modalità Carriera con supporto a due giocatori, nonché l’aggiornamento in tempo reale dei risultati del mondiale in base all’andamento della competizione nel mondo reale.

F1 2021 sarà disponibile dal 16 luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.