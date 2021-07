Euro Truck Simulator 2 si aggiornerà presto con il multiplayer

Se adorate le rilassanti atmosfere di Euro Truck Simulator 2 ma vi piacerebbe condividerle con altri giocatori, sappiate che ben presto le vostre speranze si realizzeranno. SCS Software ha infatti annunciato che, dopo varie fasi di testing, con l’aggiornamento 1.41 il multiplayer arriverà sia su ETS2 che su American Truck Simulator. E se non riuscite a crederci, ecco a voi un trailer che lo mostra in azione.











SCS Software non ha condiviso una data esatta per il lancio dell’aggiornamento 1.41, anche noto come “Convoy”, ma ha specificato che dovrebbe volerci solo qualche giorno di pazienza prima di poter affrontare le strade di Euro Truck Simulator 2 in compagnia.