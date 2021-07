Final Fantasy XIV: Endwalker, ecco i requisiti della versione PC

Volete assicurarvi che il vostro PC sia pronto per il lancio di Final Fantasy XIV: Endwalker, previsto per il 23 novembre? Buone notizie per voi, in tal caso: Square Enix ha infatti pubblicato i requisiti ufficiali per la quarta espansione del suo MMORPG, che potete trovare di seguito:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit

: Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit Processore : Intel® Core™i5 2.4GHz o superiore

: Intel® Core™i5 2.4GHz o superiore RAM : 4GB

: 4GB Scheda video : GeForce GTX 750 / Radeon R7 260X

: GeForce GTX 750 / Radeon R7 260X DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 80GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit

: Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7 3 GHz o superiore

: Intel Core i7 3 GHz o superiore RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : GeForce GTX 970 / Radeon RX 480

: GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 80GB

Al di là di un maggiore spazio su disco richiesto, i requisiti sono esattamente gli stessi di Shadowbringers, quindi se già state giocando a quello Endwalker non dovrebbe causarvi nessun problema. Se però volete essere sicuri che il vostro PC regga tutto alla perfezione, Square Enix ha anche creato un tool per il bechmark che vi permetterà anche di creare un personaggio, così da poter vedere il suo aspetto ingame. L’editor, oltretutto, include anche la possibilità di creare un Viera di sesso maschile, opzione che sarà introdotta in Final Fantasy XIV proprio con Endwalker. E se siete curiosi di vedere in anteprima come il benchmark metterà alla prova l’hardware del vostro computer, lo studio ha anche creato un trailer apposito.