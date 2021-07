Relic Entertainment stuzzica i fan, annuncio in vista?

Relic Entertainment ha dato il via a una misteriosa trasmissione sul suo canale Twitch ufficiale. Lo stream presenta solamente un’immagine parziale della penisola italiana e un conto alla rovescia che scadrà alle 19:00 di oggi.

È dunque molto probabile che gli autori di Dawn of War e Company of Heroes annuncino un nuovo progetto proprio questa sera, probabilmente legato alla Seconda Guerra Mondiale. Non conosciamo nessun dettaglio al momento, dunque può darsi che si tratti di un’espansione di Company of Heroes 2, magari ambientata proprio in Italia, o di un progetto del tutto separato.

Una curiosità prima di concludere: il sito ufficiale dedicato alla serie Company of Heroes è attualmente irraggiungibile a causa di una manutenzione straordinaria. Probabilmente tornerà online proprio in concomitanza con l’annuncio del tardo pomeriggio odierno.

Appare superfluo invitarvi a seguire con noi l’annuncio di Relic Entertainment: di sicuro non mancheremo di tenervi aggiornati.

Condividi con gli amici Inviare