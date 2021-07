Warframe: il gameplay dell'espansione The New War sarà al TennoCon

Digital Extremes ha pubblicato un breve teaser dedicato alla prossima espansione di Warframe, intitolata The New War. Il gameplay di questo contenuto aggiuntivo gratuito sarà rivelato durante il TennoCon 2021, che prenderà il via il 17 luglio alle ore 23:00. A quanto pare, questo evento prevede anche una componente interattiva, ma per capire di preciso cosa si intende dovremo attendere.











L’espansione The New War è in lavorazione da un bel po’ di tempo, dato che il suo annuncio risale ormai al TennoCon 2019. Assistere all’evento su Twitch permetterà ai giocatori di ricevere ricompense speciali su Warframe.