Klabater ha pubblicato un trailer di gameplay di The Amazing American Circus, approfittando dell’occasione per rivelare la nuova data di uscita del gioco per PC e console.











Previsto inizialmente a fine primavera, il lancio di The Amazing American Circus è stato spostato a fine estate: precisamente al 16 settembre prossimo. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.