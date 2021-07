The Ascent: disponibile il pre-load su PC e Xbox

In vista dell’imminente lancio di The Ascent su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, gli sviluppatori Neon Giant e il publisher Curve Digital hanno reso disponibile il pre-load del gioco tramite il Microsoft Store.

L’action RPG in salsa cyberpunk permetterà ai giocatori di esplorare una vasta metropoli verticale popolata da una miriade di creature provenienti da ogni angolo della galassia. Vestendo i panni di un lavoratore al soldo di una multinazionale, i giocatori si ritroveranno al centro di una misteriosa serie di catastrofici incidenti che rischia di compromettere la vita nella megalopoli.

The Ascent sarà disponibile tra due settimane, dal 29 luglio. Il gioco sarà incluso sin dal lancio nel servizio Xbox Game Pass.

