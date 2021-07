Final Fantasy X-3: pronta una bozza della sceneggiatura

In un’intervista concessa ai taccuini di Famitsu (via Nibel), Tetsuya Nomura ha fatto sapere di avere tra le mani una bozza della sceneggiatura di Final Fantasy X-3 scritta nientepopodimeno che da Kazushige Nojima, il quale ha già lavorato ai precedenti due titoli della mini saga di Tidus e Yuna.

Tetsuya Nomura, director di molti titoli appartenenti al franchise targato Square Enix, ha dichiarato che le chance che questa sceneggiatura si concretizzi in un vero e proprio videogioco non sono nulle, tuttavia per adesso la priorità del publisher nipponico e del suo team è portare a termine il progetto di Final Fantasy VII Remake.

Ciò significa che Final Fantasy X-3 potrebbe effettivamente vedere la luce, ma l’attesa rischia di essere molto lunga.

