Persona 6 potrebbe essere in lavorazione, annuncio in vista?

Mentre Atlus si prepara a festeggiare il venticinquesimo anniversario della serie, è molto probabile che negli studi della compagnia giapponese sia in sviluppo Persona 6.

L’indiscrezione nasce dalle recenti dichiarazioni di Naoto Hiraoka, il director di Atlus, il quale spiega che la realtà nipponica è alla ricerca di nuovo personale in grado di realizzare un sesto capitolo della serie che possa superare il livello qualitativo di Persona 5. Il team dovrà quindi espandersi per concretizzare tale visione e garantire che Persona 6 eguagli o addirittura superi le aspettative.

Dal momento che Atlus ha in programma l’annuncio di sette nuovi progetti tra l’autunno di quest’anno e lo stesso periodo del 2022, è possibile che uno di questi riguardi proprio l’eventuale sesta iterazione del franchise nato come spin-off di Shin Megami Tensei. Purtroppo per ora non possiamo far altro che attendere pazientemente buone nuove.

