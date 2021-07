Digital Bros fonda Supernova Game Studios

Digital Bros SpA ha annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo con sede a Milano denominato Supernova Game Studios.

Configurata prevalentemente come studio “work from home”, la nuova realtà italiana ha l’obiettivo di realizzare produzioni di eccellenza attraverso l’innovazione, lo sviluppo di tecnologia e la valorizzazione del talento. È già stata avviata una campagna di recruitment per assumere oltre una ventina di sviluppatori appassionati di gaming e amanti della tecnologia.

Non sono stati forniti i dettagli circa i progetti a cui lavorerà Supernova Game Studios, tuttavia Digital Bros promette di diffondere ulteriori informazioni a riguardo nei prossimi mesi.

