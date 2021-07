Syberia I & II disponibili gratuitamente su GOG.com

In occasione del giorno della Bastiglia, che segna la data d’inizio della Rivoluzione Francese, GOG.com ha deciso di approfittarne per commemorare il recentemente scomparso Benoît Sokal regalando a tutti i suoi utenti Syberia I & II. Potete trovare il giveaway sulla pagina principale del sito, dove oltretutto sono in corso vari sconti legati a prodotti dell’industria videoludica francese.

Per quanto riguarda Syberia I & II, l’offerta di GOG.com sarà valida fino al 17 luglio alle 15:00. Ricordiamo che Microids ha attualmente in lavorazione un quarto capitolo della serie, in arrivo entro il 2021.