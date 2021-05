Scomparso Benoît Sokal, autore di Syberia e Amerzone

Dobbiamo purtroppo riportare la triste notizia della scomparsa improvvisa di Benoît Sokal, talentuoso fumettista e autore di videogiochi belga celebre soprattutto per aver dato i natali ad Amerzone e alla serie di avventure grafiche Syberia.

A farcelo sapere ci ha pensato il publisher Microids, da sempre al fianco di Sokal nella produzione di molte opere videoludiche, il quale segnala che il papà di Kate Walker si è spento nella giornata di ieri, venerdì 28 maggio 2021, a causa di una grave malattia contro cui combatteva da tempo e che non ha mai voluto comunicare al grande pubblico. Il publisher francese definisce l’autore come un vero visionario che lascia un segno indelebile nella storia di Microids, ma ci teniamo ad aggiungere che le sue opere hanno avuto una grossa influenza nell’intera industria dei videogiochi. Benoît Sokal avrebbe compiuto 67 anni alla fine di giugno.

Sokal stava partecipando ai lavori su Syberia: The World Before, quarto capitolo della saga di avventure grafiche la cui pubblicazione è comunque prevista entro l’anno in corso.

