La Farnesina presenta Italy: Land of Wonders

Quando si dicono iniziative dal valore istituzionale: la Farnesina ha infatti da poco presentato Italy: Land of Wonders, un gioco mobile attualmente disponibile su iOS e a breve anche su Android che ci porterà a scoprire le meraviglie dell’Italia. Totalmente gratuito e disponibile in 11 lingue, il titolo ci vedrà impegnati ad aiutare il guardiano del faro Elio a recuperare le venti scintille di cui ha bisogno, una per ciascuna regione italiana.

Nel suo viaggio, il giocatore incontrerà 5 Custodi che lo guideranno alla scoperta di Natura, Gastronomia, Arte, Spettacolo e Design, e che lo accompagneranno fra ben cento livelli puzzle ispirati ai tesori dell’Italia, fra mari e montagne, città e castelli, tradizioni e miti del nostro Paese. Oltre a questo, Italy: Land of Wonders include anche 600 testi pieni di storie, notizie, curiosità raccolti in un album sfogliabile, e composizioni originali ispirate a grandi classici della musica italiana, dal melodramma al barocco a famose colonne sonore.