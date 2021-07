Disgaea 6: ecco il trailer del DLC Valvatorez & Pleinair

NIS America ha condiviso il trailer del primo DLC in arrivo su Disgaea 6: Defiance of Destiny, intitolato Valvatorez & Pleinair. I due non sono altro che i nuovi personaggi in arrivo sul pazzo tattico: Valvatorez, già noto ai fan per essere il protagonista di Disgaea 4, è un tiranno con un particolare amore per le sardine, mentre Pleinair è un personaggio ricorrente della serie. Entrambi, in ogni caso, sono pronti a causare un sacco di danni sul campo di battaglia! Questo DLC per Disgaea 6 è già disponibile su Nintendo eShop.