Fall Guys: ecco il reveal della Season 5 e del suo pass stagionale

Come anticipato, Fall Guys ha da poco rivelato il contenuto della sua Season 5, tutta a tema giungla. Oltre a una serie di nuove sfide, questa stagione di contenuto includerà anche un'ampia quantità di nuovi contenuti cosmetici sbloccabili. Fra questi spicca in particolare, come parte del Fame Path, un costume che rappresenta l'iconico esploratore protagonista di Spelunky, che va a fare compagnia a un altro costume a tema Indiana Jones. E non poteva nemmeno mancare un nuovo trailer cinematografico!











Tutto questo bel bengodi, assieme alla nuova serie di ostacoli e trappole che ciascun esploratore deve imparare ad affrontare e superare, sarà disponibile su Fall Guys a partire dalla giornata di domani, 20 luglio. Ricordiamo che il battle royale di Mediatonic è attualmente disponibile su PC e PS4, ma dovrebbe in futuro arrivare anche su Xbox e Switch. Di seguito potete trovare la presentazione completa della Season 5.