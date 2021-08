BloodRayne Betrayal: Fresh Bites in uscita a settembre su PC e console

Dopo aver rimasterizzato i due capitoli principali della saga di BloodRayne, pubblicati lo scorso anno su PC, ora Ziggurat Interactive ha deciso di donare nuova linfa vitale anche allo spin-off BloodRayne Betrayal annunciandone la versione riveduta e corretta denominata Fresh Bites.











Realizzato nel 2011 da WayForward, questo action bidimensionale mette i giocatori nei succinti panni della celebre mezza vampira mentre affronta ogni sorta di mostruosità nel corso di quindici livelli. BloodRayne Betrayal: Fresh Bites includerà diverse novità rispetto alla versione originale, tra cui un doppiaggio completo in lingua inglese, una difficoltà ribilanciata e, naturalmente, diverse opzioni grafiche aggiuntive come il supporto alle risoluzioni fino al 4K.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch dal prossimo 9 settembre.