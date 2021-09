Lucca Comics & Games 2021: svelato il programma in presenza

Manca poco più di un mese perché il Lucca Comics & Games 2021 prenda il via, e l’ente organizzatore ha da poco presentato il suo programma di eventi, che ricordiamo quest’anno torneranno in presenza. Il 2021 non è solo l’anno della rinascita dell’evento lucchese, ma è anche quello in cui cade il settecentesimo anniversario della morte di Dante; e proprio al toscano illustre è dedicato sia il bellissimo poster di Paolo Barbieri che il sottotitolo dell’edizione 2021: …e quindi uscimmo a riveder le stelle: light. Una frase che, oltre a richiamarsi alla chiusura della Divina Commedia, simboleggia anche un nuovo festival che diventa luogo della transizione non solo verso il digitale ma anche verso i temi ambientali, e anche verso una fase che speriamo porti alla ripresa della vita di tutti i giorni.

In linea con l’idea di rinascita e di transizione, il programma completo di Lucca Comics & Games è davvero massiccio, e tentare di riassumerlo non renderebbe ad esso giustizia; vi rimanderemo dunque al sito ufficiale, limitandoci a segnalarvi alcune cose che riteniamo significative, come l’esposizione dedicata al maestro del fumetto Will Eisner, la presenza del treno storico dedicato al Milite Ignoto che ci permetterà di rivivere il viaggio di ritorno dalla Prima Guerra Mondiale, la presenza di nomi affermati del fumetto italiano come ZeroCalcare, Leo Ortolani e la coppia Teresa Radice e Stefano Turconi, e ovviamente la ricca messe di giochi da tavolo che faranno la loro apparizione al Padiglione Carducci. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il Lucca Comics & Games 2021 durerà dal 29 ottobre al 1° novembre. I biglietti saranno acquistabili solo tramite prevendita online a partire dal 21 settembre alle ore 15:00, e per l’accesso ai padiglioni sarà necessario il Green Pass per tutti coloro che hanno più di 12 anni.