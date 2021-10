The Long Dark si aggiorna con l'Episode Four: Fury, Then Silence

Hinterland Studio ha completato i lavori sul quarto episodio del suo survival The Long Dark. Già disponibile per il download su PC e console, Episode 4: Fury, Then Silence ha richiesto ben due anni di lavori – resi più difficili dalla pandemia – e costituisce il penultimo capitolo della storia del gioco. In questo nuovo pezzo della trama, il pilota Mackenzie si ritrova in una prigione di massima sicurezza, dove farà la conoscenza del temibile (ex) carcerato Mathis.











Nel corso delle prossime settimane, Hinterland ha promesso che diffonderà ulteriori dettagli sui suoi piani per il futuro di The Long Dark: aggiornamenti alla modalità Survival, miglioramenti per la next-gen, supporto ai mod e altro ancora.