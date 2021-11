Hellblade: Senua's Sacrifice si aggiorna con il ray tracing su PC

Ninja Theory ha rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito per Hellblade: Senua’s Sacrifice su PC. Le novità sono varie, ma quella sicuramente più importante riguarda l’aspetto visivo del gioco. Lo studio ha infatti implementato le modifiche fatte in occasione del lancio su Xbox Series X|S, assicurando sia effetti che texture migliorate che l’integrazione del ray tracing. Inoltre, questa nuova build del gioco include il supporto sia ad AMD FSR che a NVIDIA DLSS, per le schede compatibili.

Oltre ad aver reso il drammatico viaggio di Senua ancora più notevole dal punto di vista visivo, Ninja Theory ha aggiunto nuove opzioni volte a rendere Hellblade: Senua’s Sacrifice più accessibile. È dunque ora possibile riassegnare i controlli sia su tastiera che su pad, personalizzare i sottotitoli e attivare impostazioni pensate per rendere migliore l’esperienza a chi soffre di daltonismo.