Age of Empires II Definitive Edition si aggiorna per il secondo anniversario

Sono passati due anni dal lancio di Age of Empires II Definitive Edition e, così come aveva fatto un anno fa, Forgotten Empires ha deciso di festeggiare in grande stile. L’aggiornamento arrivato in queste ore sul gioco, del quale possiamo leggere nel dettaglio sul sito ufficiale, include infatti numerose novità. Ci sono, come da dovere, le modifiche estetiche e le nuove personalizzazioni per l’evento dedicato al secondo anniversario del gioco, ma c’è anche tanto, tanto altro. Chi ama dedicarsi al competitivo, per esempio, sarà contento di sapere che l’RTS ha ricevuto tutta una serie di nuovi bilanciamenti (giusto in tempo per l’inizio del torneo King of the Desert!), sia specifici delle fazioni che validi globalmente.

Se invece non siete fra coloro che macinano APM come se non ci fosse un domani, buone notizie anche per voi. Con la patch arrivano su Age of Empires II Definitive Edition anche il matchmaking contro l’IA e due nuove campagne cooperative: in compagnia di un altro giocatore, potremo affrontare quelle di Tariq ibn Ziyad e di Tamerlano; Forgotten Empires promette che nel prossimo futuro anche le campagne di Saladino e di Alarico vedranno l’introduzione di questa funzionalità. Infine, sono stati attuati tutta una serie di cambiamenti all’interfaccia e qualche aggiornamento estetico, e una serie di nuovi trucchi… uno dei quali dovrebbe essere familiare a chi ben conosce il primo capitolo della serie di strategici!