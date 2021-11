Kingdom Come: Deliverance, le vendite arrivano oltre quota quattro milioni

Il publisher Embracer Group ha di recente annunciato che Kingdom Come: Deliverance, l’action RPG sviluppato da Warhorse Studios, ha da poco superato quota quattro milioni di copie vendute. Il gioco aveva raggiunto il traguardo dei tre milioni circa un anno e mezzo fa, a giugno 2020.

Ambientato in un mondo di gioco medievale che si ispira alla Boemia del quindicesimo secolo, Kingdom Come: Deliverance è un gioco di ruolo che fa dell’accuratezza storica un motivo di vanto. Del titolo è anche in via di produzione una versione per Nintendo Switch, che sarà sviluppata da Saber Interactive.