Terraria e Don't Starve Together: arriva il crossover fra i due giochi

Era stato anticipato già qualche tempo fa e ora è arrivato: stiamo parlando naturalmente dell’atteso crossover fra Terraria e Don’t Starve Together. Entrambi i giochi ospiteranno contenuti ispirati dalla controparte… e a trovare i giocatori arriverà anche qualche sorpresa forse meno simpatica, come possiamo vedere dal trailer animato preparato per l’occasione.











Possiamo trovare i dettagli dell’aggiornamento (che oltretutto ha anche una pagina Steam dedicata) in questo post, che ben evidenzia la passione profusa da entrambi i team nell’evento. Su Terraria potremo trovare il nuovo boss Deerclops, oltre a numerosi oggetti ispirati al survival di Klei; è stato inoltre implementato un mondo di gioco ispirato a Don’t Starve, al quale potremo accedere digitando “The Constant” nel seed di generazione. Dal canto suo, Klei Entertainment ha invece portato su Don’t Starve il boss Occhio del Terrore, oltre a nuovi cibi ed oggetti estetici.