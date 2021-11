Age of Empires III Definitive Edition: un nuovo video presenta il Messico

In questi ultimi giorni è il quarto capitolo della serie a dominare le discussioni, ma Microsoft non si è certo dimenticata di Age of Empires III: Definitive Edition. A partire dal primo dicembre, lo strategico ambientato nell’epoca coloniale si arricchirà infatti del Messico, una nuova civiltà caratterizzata da alcune meccaniche intriganti. A presentarle ci pensa l’ultimo video pubblicato dagli sviluppatori.











A differenza di tutte le altre nazioni, il Messico potrà infatti decidere di dare il via a una Rivolta invece di passare di epoca, ottenendo così un nuovo mazzo di carte. Potrà poi decidere di tornare alla sua condizione standard mantenendo tutti i benefici e le carte ottenuti nel frattempo. Oltre a questa civilità, saranno anche introdotte nuove battaglie storiche:

Grito de Dolores ; richiede il DLC per la fazione messicana

; richiede il DLC per la fazione messicana The Burning of the USS Philadelphia ; richiede il DLC per la fazione statunitense

; richiede il DLC per la fazione statunitense The Battle of Queenston Heights; richiede entrambi i DLC sopracitati.

Per celebrare l’arrivo di questa nuova fazione su Age of Empires III: Definitive Edition darà il via anche all’evento speciale Fiesta Mexicana, che celebrerà i 31 stati messicani con 31 sfide a tema, che permetteranno di sbloccare personalizzazione estetiche.