Solar Ash: ecco il trailer di lancio del nuovo gioco di Heart Machine

C’è stato da attendere più di quanto inizialmente previsto, ma alla fine Solar Ash è arrivato. Opera dei creatori di Hyper Light Drifter, questo titolo rappresenta un salto in avanti per Heart Machine, passata da una visuale isometrica a un mondo interamente 3D, che grazie all’agilità della protagonista potremo visitare in lungo e in largo. Ciò che non è cambiato però è la passione del team per una palette cromatica molto particolare, ben evidenzata dal trailer di lancio. Solar Ash sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi su PC tramite Epic Games Store, su PS4 e su PS5.