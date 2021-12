The Stanley Parable: Ultra Deluxe è stato rinviato al 2022

Con il loro classico stile ironico, gli sviluppatori di The Stanley Parable: Ultra Deluxe hanno annunciato che la versione estesa del titolo uscito nel 2013 uscirà nei primi mesi del 2022. Non si tratta della prima volta che la data d’uscita del gioco subisce un rinvio, anzi: era già successo nel 2019 e nel 2020, cosa su cui Crows Crows Crows non ha mancato di scherzare nell’ultimo video pubblicato.











Davey Wreden, una delle figure più importanti nella creazione di questo particolare gioco che ci mette nei panni di un impiegato che un bel giorno decide di alzarsi dalla sua scrivania, ha anche spiegato i motivi di tutti questi ritardi. “Inizialmente doveva essere un progetto più piccolo e più semplice. Ma mano a mano che siamo andati avanti, abbiamo inziato ad avere sempre più idee sia esaltati che divertenti, e dovevamo assolutamente implementarle. Sono contento che l’abbiamo fatto, ma ci è voluto un bel po’.” Davey Wreden ha anche spiegato che il contenuto di The Stanley Parable: Ultra Deluxe è ora completo, e che l’incertezza sulla data di lancio esatta deriva da un paio di fattori.

Il primo riguarda la fase di playtesting, indispensabile per assicurarsi che l’esperienza non sia rovinata da bug, e la fase di certificazione su console. Il secondo riguarda le finestre di lancio di altri videogiochi, alcuni dei quali incredibilmente attesi: “non avrebbe senso aver speso tutto questo tempo dietro al gioco solo per vederlo sommerso da uno tsunami di altri titoli,” ha spiegato Davey Wreden. Per questo motivo, è improbabile che vedremo The Stanley Parable: Ultra Deluxe prima della fine di febbraio 2022.